США подтвердили гибель шести военных в ходе операции против Ирана

«По состоянию на 16.00 восточного времени 2 марта (полночь 3 марта мск — ред.), шестеро военных США были убиты», — сказано в релизе, который аппарат Центрального Командования опубликовал в социальной сети Х.
Уточняется, что обнаружены тела двух американских военнослужащих, которые ранее числились как пропавшие без вести.
Накануне сообщалось, что трое американских солдат погибли при атаке на Иран, а позже от полученных ран скончался четвёртый военнослужащий.
Также Центком США сообщает, что пять военнослужащих ранены в ходе операции против Ирана.
При этом КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные войска Ирана) информирует, что порядка 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Ирана по американским военным базам.