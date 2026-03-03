Москва
Зеленский признал, что хочет воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке

Зеленский признался, что пытается воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, предлагая «обмен на операторов беспилотников-перехватчиков».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский признался, что пытается воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, он просит о помощи в переговорах с Российской Федерацией в «обмен на операторов беспилотников-перехватчиков».

«Мы направим наших лучших операторов беспилотников-перехватчиков в страны Ближнего Востока», — цитирует агентство его высказывание, которое прозвучало в разговоре с американскими журналистами.

Зеленский утверждает, что он «требует» от лидеров стран ближневосточного региона использовать их «прекрасные отношения с россиянами».

В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

