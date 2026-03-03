Москва
Израиль заявил, что откроет КПП на границе с Газой 3 марта

Решение принято на фоне начатой 28 февраля операции в Иране, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Израиль откроет контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом», расположенный на границе с сектором Газа, чтобы постепенно нарастить количество поступающей в анклав гуманитарной помощи. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), отметив, что решение было принято на фоне начатой 28 февраля операции в Иране.

«COGAT объявляет, что в координации с Американским гражданско-военным координационным центром принято решение возобновить работу КПП “Керем-Шалом” со вторника для постепенного увеличения поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Это решение было принято в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и на фоне операции “Рык льва”, — говорится в заявлении.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
