Израиль заявил, что откроет КПП на границе с Газой 3 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Израиль откроет контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем-Шалом», расположенный на границе с сектором Газа, чтобы постепенно нарастить количество поступающей в анклав гуманитарной помощи. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), отметив, что решение было принято на фоне начатой 28 февраля операции в Иране.
«COGAT объявляет, что в координации с Американским гражданско-военным координационным центром принято решение возобновить работу КПП “Керем-Шалом” со вторника для постепенного увеличения поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Это решение было принято в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и на фоне операции “Рык льва”, — говорится в заявлении.