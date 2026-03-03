Рубио ответил на сообщения о массовых жертвах в школе в иранском городе Минаб: «Наши цели — ракеты»

Комментируя сообщения о массовых жертвах в школе иранского города Минаб, госсекретарь США Марко Рубио лицемерно отверг возможность того, что американские военные целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре в Иране.
«США, очевидно, не стали бы умышленно выбирать в качестве цели школу. Наши цели — это ракеты, как объекты по их производству, так и объекты для их запуска, а также беспилотники-камикадзе», — сказал Рубио.
Кроме того, он посоветовал направлять запросы относительно гибели школьников в Министерство обороны США.
28 февраля Иран заявил об ударе США и Израиля по школе для девочек в Минабе. Тогда сообщалось о десятках школьников, находящихся под завалами.
Как итог, на днях иранское министерство просвещения сообщило о сотнях жертв среди школьников и педагогов после атак США и Израиля за два дня.