Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио ответил на сообщения о массовых жертвах в школе в иранском городе Минаб: «Наши цели — ракеты»

Рубио: США не стали бы специально бить по гражданским объектам в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Комментируя сообщения о массовых жертвах в школе иранского города Минаб, госсекретарь США Марко Рубио лицемерно отверг возможность того, что американские военные целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре в Иране.

«США, очевидно, не стали бы умышленно выбирать в качестве цели школу. Наши цели — это ракеты, как объекты по их производству, так и объекты для их запуска, а также беспилотники-камикадзе», — сказал Рубио.

Кроме того, он посоветовал направлять запросы относительно гибели школьников в Министерство обороны США.

28 февраля Иран заявил об ударе США и Израиля по школе для девочек в Минабе. Тогда сообщалось о десятках школьников, находящихся под завалами.

Как итог, на днях иранское министерство просвещения сообщило о сотнях жертв среди школьников и педагогов после атак США и Израиля за два дня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше