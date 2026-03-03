Из Дубая в Москву вылетел рейс FZ8489, он прибудет во Внуково

«Воздушное судно со 118 пассажирами на борту вылетело из аэропорта Дубая (DXB) в 20:45 по местному времени, расчетное время прибытия во Внуково 04:04 3 марта», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.
Количество пассажиров на борту самолёта составляет около 70% его вместимости.
Подавляющее большинство пассажиров составляют граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля, уточнили в пресс-службе.
Напомним, 2 марта в аэропорту Шереметьево приземлился первый самолет за двое суток из Абу-Даби.
Также сообщалось, что первые рейсы из ОАЭ и Омана вылетели в Москву, во вторник планируются новые.
Тем временем авиакомпания «Победа» с 3 марта начнет выполнять вывозные рейсы из Абу-Даби и Дубая.
Небо над ОАЭ и другими странами Ближнего востока было закрыто с начала военной операции, которую развязали Америка и Израиль против Ирана.