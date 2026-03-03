«Реал» впервые проиграл два матча подряд в текущем чемпионате Испании

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. «Хетафе» со счетом 1:0 обыграл мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.
Мяч на 39-й минуте забил Мартин Сатриано. В добавленное ко второму тайму время с поля были удалены игрок «Реала» Франко Мастантуоно и футболист «Хетафе» Адриан Лисо.
Матч пропустил французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Ранее ТАСС сообщал, что ему диагностировали растяжение связок колена.
«Реал» впервые потерпел два поражения подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании. В прошлом туре команда из Мадрида уступила «Осасуне» (0:2). «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 60 очками, отставая от «Барселоны» на 4 балла. «Хетафе» набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.
В следующем туре «Реал» 6 марта на выезде сыграет с «Сельтой», «Хетафе» 8 марта примет «Бетис».