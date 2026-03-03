Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» впервые проиграл два матча подряд в текущем чемпионате Испании

Мадридская команда на своем поле проиграла «Хетафе».

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. «Хетафе» со счетом 1:0 обыграл мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.

Мяч на 39-й минуте забил Мартин Сатриано. В добавленное ко второму тайму время с поля были удалены игрок «Реала» Франко Мастантуоно и футболист «Хетафе» Адриан Лисо.

Матч пропустил французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Ранее ТАСС сообщал, что ему диагностировали растяжение связок колена.

«Реал» впервые потерпел два поражения подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании. В прошлом туре команда из Мадрида уступила «Осасуне» (0:2). «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 60 очками, отставая от «Барселоны» на 4 балла. «Хетафе» набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.

В следующем туре «Реал» 6 марта на выезде сыграет с «Сельтой», «Хетафе» 8 марта примет «Бетис».