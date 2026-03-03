«Реал» впервые проиграл два матча подряд в текущем чемпионате Испании

«Реал» впервые потерпел два поражения подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании. В прошлом туре команда из Мадрида уступила «Осасуне» (0:2). «Реал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 60 очками, отставая от «Барселоны» на 4 балла. «Хетафе» набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.