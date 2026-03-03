Москва
В Британии сделали заявление о причине гибели Хаменеи: в его окружении был разведчик США

Financial Times: Американцы имели агента в окружении Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Британское издание The Financial Times сообщает, что у США был источник в окружении Хаменеи. План удара вынашивался месяцами, но был скорректирован в последний момент: разведка подтвердила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его соратники будут в тегеранском комплексе в субботу утром.

Аналитики пришли к выводу, что в случае полномасштабной войны задача по ликвидации иранского руководства существенно осложнилась бы. Противник, как ожидается, оперативно задействовал бы заранее подготовленные укрытия, включая подземные бункеры, защищенные от израильских авиаударов.

«Для него было необычно находиться вне бункера — у него их было два, — и если бы он был там, Израиль не смог бы достать его имеющимися у него бомбами», — сообщил источник FT.

По данным издания, в то время как израильская разведка опиралась на электронное прослушивание (камеры, мобильные сети), американцы получили информацию от живого источника — агента внутри команды аятоллы.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран во главе с Али Хаменеи якобы дважды пытался его устранить.

