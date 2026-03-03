Москва
Мелания Трамп впервые возглавила заседание СБ ООН и произвела фурор: в зале не осталось свободных мест

Мелания Трамп первой из жён президентов стала председателем на Совбезе ООН.

Источник: Комсомольская правда

Небывалый интерес вызвало заседание СБ ООН под председательством супруги президента США Мелании Трамп. По данным РИА Новости, все места в зале для зрителей были заняты.

При этом в переполненном зале свободных мест не осталось ни для зрителей, ни для дипломатов.

Под председательством первой леди США Мелании Трамп проходит заседание СБ ООН по вопросам защиты детей, технологий и образования в зонах конфликтов проходит. Причем это первый случай в истории, когда супруга президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совбеза.

Примечательно, что экстренное заседание Совбеза по вопросу ситуации в Иране, состоявшееся на выходных, не привлекло подобного внимания.

Напомним, что на официальной церемонии перед заседанием СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя сделал фото с Меланией Трамп.

