«Ни капли нефти не пройдет»: пропалестинские хакеры взломали нефтяную компанию в ОАЭ

Группа пропалестинских хакеров заявила о взломе нефтяной компании в Шардже (ОАЭ). Речь идёт о хакерской группе «Хандала». На своём сайте «Хандала» разместила заявление, где сказано, что «разрушена критическая инфраструктура» нефтяной компании. По словам хакеров, они получили доступ к финансовым отчётам, контрактам, внутренним документам компании и другим конфиденциальным данным. Объем похищенной информации якобы составляет 1,3 ТБ.