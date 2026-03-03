«Ни капли нефти не пройдет»: пропалестинские хакеры взломали нефтяную компанию в ОАЭ

Группа пропалестинских хакеров заявила о взломе нефтяной компании в Шардже (ОАЭ). Речь идёт о хакерской группе «Хандала». На своём сайте «Хандала» разместила заявление, где сказано, что «разрушена критическая инфраструктура» нефтяной компании. По словам хакеров, они получили доступ к финансовым отчётам, контрактам, внутренним документам компании и другим конфиденциальным данным. Объем похищенной информации якобы составляет 1,3 ТБ.
При этом представители группировки утверждают, что за этой хакерской атакой последуют и другие.
«Это только начало. Никто не в безопасности. Ни капли нефти не пройдет, вы увидите», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что хакеры похитили секретные данные о будущих продуктах Apple, Nvidia, LG и Tesla, проникнув в систему китайского поставщика Luxshare.
Тем временем крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен хакерами на следующий день после указа Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни.