«Ни капли нефти не пройдет»: пропалестинские хакеры взломали нефтяную компанию в ОАЭ

Пропалестинские хакеры «Хандала» взломали нефтяную компанию в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Группа пропалестинских хакеров заявила о взломе нефтяной компании в Шардже (ОАЭ). Речь идёт о хакерской группе «Хандала». На своём сайте «Хандала» разместила заявление, где сказано, что «разрушена критическая инфраструктура» нефтяной компании. По словам хакеров, они получили доступ к финансовым отчётам, контрактам, внутренним документам компании и другим конфиденциальным данным. Объем похищенной информации якобы составляет 1,3 ТБ.

При этом представители группировки утверждают, что за этой хакерской атакой последуют и другие.

«Это только начало. Никто не в безопасности. Ни капли нефти не пройдет, вы увидите», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что хакеры похитили секретные данные о будущих продуктах Apple, Nvidia, LG и Tesla, проникнув в систему китайского поставщика Luxshare.

Тем временем крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен хакерами на следующий день после указа Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни.

