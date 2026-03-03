Число погибших в Иране американских военных выросло до шести

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что к 16:00 по североамериканскому времени 2 марта количество американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, увеличилось до шести. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.