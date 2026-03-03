Число погибших в Иране американских военных выросло до шести

По данным CENTCOM, рост числа жертв связан с обнаружением тел двух военных, ранее числившихся пропавшими без вести. Они находились на объекте, пораженном во время одной из первых атак Ирана.
Ранее стало известно, что двое сотрудников Министерства войны США (Пентагона) получили травмы при атаке дрона Ирана на гостиницу в Бахрейне. Однако должности этих людей и название отеля не уточняются.
Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.
28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «ВМ» рассказала о главных событиях второго дня операции.