Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые милые золотистые ретриверы новосибирского питомника — 30 кадров нежности

3 марта отмечается День золотого ретривера — породы, которую ценят за уравновешенный характер, интеллект и удивительную преданность человеку. В преддверии этой даты редакция «МК в Новосибирске» собрала фотоленту из новосибирского питомника «Дар Солнца».

30

Золотые ретриверы известны своей способностью тонко чувствовать настроение человека, легко обучаться и находить общий язык как с детьми, так и со взрослыми. Не случайно именно их часто выбирают в качестве компаньонов и собак-терапевтов.

Какими растут представители этой породы в Сибири — смотрите в фоторепортаже «МК в Новосибирске».

Ранее: 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя — одного из самых узнаваемых символов Арктики. В честь праздника мы собрали самые трогательные и забавные кадры белых медвежат и их грозных, но заботливых мам из новосибирского зоопарка.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше