Самые милые золотистые ретриверы новосибирского питомника — 30 кадров нежности

Золотые ретриверы известны своей способностью тонко чувствовать настроение человека, легко обучаться и находить общий язык как с детьми, так и со взрослыми. Не случайно именно их часто выбирают в качестве компаньонов и собак-терапевтов.
Какими растут представители этой породы в Сибири — смотрите в фоторепортаже «МК в Новосибирске».
Ранее: 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя — одного из самых узнаваемых символов Арктики. В честь праздника мы собрали самые трогательные и забавные кадры белых медвежат и их грозных, но заботливых мам из новосибирского зоопарка.