Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ ликвидировала командира палестинской группировки «Исламский джихад»

В Бейруте ликвидирован командир ливанского отделения радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абу Хамзу Рами.

Источник: Комсомольская правда

В ЦАХАЛ заявили, что их силы ликвидировали в Бейруте руководителя отделения радикальной палестинской группировки «Исламский джихад», действующего на территории Ливана.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по району Бейрута и ликвидировала командира ливанского отделения террористической организации “Исламский джихад” Абу Хамзу Рами», — передает пресс-служба армии.

Как ранее сообщили военнослужащие Израиля, их силами в Бейруте был ликвидирован глава штаба разведки «Хезболлах» Хусейн Маклед.

Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». В результате совместных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам президента США Дональда Трампа, у него есть три кандидата на пост нового руководства Ирана.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше