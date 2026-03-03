ЦАХАЛ ликвидировала командира палестинской группировки «Исламский джихад»

Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». В результате совместных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам президента США Дональда Трампа, у него есть три кандидата на пост нового руководства Ирана.