ЦАХАЛ ликвидировала командира палестинской группировки «Исламский джихад»

В ЦАХАЛ заявили, что их силы ликвидировали в Бейруте руководителя отделения радикальной палестинской группировки «Исламский джихад», действующего на территории Ливана.
«Армия обороны Израиля нанесла удар по району Бейрута и ликвидировала командира ливанского отделения террористической организации “Исламский джихад” Абу Хамзу Рами», — передает пресс-служба армии.
Как ранее сообщили военнослужащие Израиля, их силами в Бейруте был ликвидирован глава штаба разведки «Хезболлах» Хусейн Маклед.
Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал атаку «упреждающей». В результате совместных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам президента США Дональда Трампа, у него есть три кандидата на пост нового руководства Ирана.