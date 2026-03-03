«Реал» без Мбаппе проиграл «Хетафе» и отстал от «Барселоны» на четыре очка

Для «Реала» это второе поражение подряд в чемпионате — ранее команда уступила «Осасуне» (0:2). С 60 очками «сливочные» занимают второе место, теперь отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла. «Хетафе» с 32 очками поднялся на 11-ю строчку.