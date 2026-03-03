«Реал» без Мбаппе проиграл «Хетафе» и отстал от «Барселоны» на четыре очка

В компенсированное время второго тайма арбитр удалил игрока «Реала» Франко Мастантуоно и футболиста «Хетафе» Адриана Лисо. Французский нападающий мадридцев Килиан Мбаппе пропустил игру из-за травмы колена.
Для «Реала» это второе поражение подряд в чемпионате — ранее команда уступила «Осасуне» (0:2). С 60 очками «сливочные» занимают второе место, теперь отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла. «Хетафе» с 32 очками поднялся на 11-ю строчку.
В следующем туре «Реал» 6 марта встретится на выезде с «Сельтой», а «Хетафе» 8 марта примет «Бетис».
Ранее Life.ru рассказывал, как в матче 19-го тура чемпионата России футболисты московского «Спартака» одержали победу над командой «Сочи». Для красно-белых эта игра стала первой официальной после утверждения на пост главного тренера испанца Хуана Карлоса Карседо.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.