КСИР сообщил об ударе США и Израиля по территории у телерадиокомпании в Иране

— Территория вокруг телерадиокомпании была несколько минут назад обстреляна армиями США и Израиля, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, несмотря на обстрел, перебоев в эфире нет.
Ранее КСИР начал тринадцатый этап операции «Правдивое обещание — 4», запустив беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.