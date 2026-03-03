Москва
КСИР сообщил об ударе США и Израиля по территории у телерадиокомпании в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 3 марта, сообщил, что район рядом со зданием гостелерадиокомпании Ирана подвергся обстрелу со стороны армий США и Израиля. Об этом говорится в заявлении военных.

— Территория вокруг телерадиокомпании была несколько минут назад обстреляна армиями США и Израиля, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на обстрел, перебоев в эфире нет.

Ранее КСИР начал тринадцатый этап операции «Правдивое обещание — 4», запустив беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.

