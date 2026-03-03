Украинцам запретили форму с картой страны на Паралимпиаде: подробности

Украинским спортсменам запретили выходить в форме с картой страны на Паралимпиаде. По словам главы Национального паралимпийского комитета Валерия Сушкевича, это произошло из-за наличия в ней политического подтекста.
«Международный паралимпийский комитет сказал: “Нет, нет, нет — так не пойдет!” Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме», — сказал Сушкевич, его слова передает агентство Укринформ.
С 6 по 15 марта 2026 года Милан и Кортина-д’Ампеццо примут зимние Паралимпийские игры. В программе соревнований — 79 комплектов наград в шести видах спорта. Российские паралимпийцы допущены к участию с национальной символикой — флагом и гимном.
В свою очередь оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр отказался продавать права на трансляцию Паралимпиады-2026 российским СМИ.