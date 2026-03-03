КСИР хочет ударами по нефтепроводам помешать экспорту нефти с Ближнего Востока

Иранские военные планируют нанесение ударов по нефтепроводам стран-противников. Такое заявление сделал советник КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари. По словам военачальника, такая мера может быть предпринята ради остановки экспорта нефти из стран Ближнего Востока.
«Они [противники] обязательно столкнутся с нашим жестким подходом. Мы ударим по всем нефтепроводам в регионе и не позволим экспортировать нефть из региона», — заявил Джабари, выступая в эфире государственного телевидения Ирана.
Ранее сообщалось, что КСИР после начала атак США и Израиля на Иран полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Через этот пролив идёт значительная часть экспорта ближневосточной нефти.
Также сообщалось, что утром в понедельник, ПВО Саудовской Аравии подбили два иранских беспилотника Shahed-136 вблизи крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода в городе Рас-Таннур.
После этого появились сообщения, что Израиль атаковал НПЗ в Саудовской Аравии под чужим флагом, чтобы обвинить в этом Иран.