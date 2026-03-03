Москва
ЦАХАЛ ударил по зданию гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране

По сообщениям Армия обороны Израиля, полностью уничтожено управление телерадиовещания Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В ЦАХАЛ утверждают, что израильская авиация атаковала в столице Ирана — Тегеране — управление телерадиовещания. Согласно утверждению военных, комплекс полностью уничтожен.

«На протяжении многих лет иранское управление телерадиовещания призывало к уничтожению Государства Израиль и к применению ядерного оружия», — следует сообщение армейской пресс-службы.

По ее уточнениям, израильские самолеты сбросили десятки бомб, полностью «уничтожив центр коммуникаций иранского режима».

США и Израиль совместными силам иначали военную операцию против Ирана 28 февраля.

Как ранее заявили в ЦАХАЛ, в Бейруте был ликвидирован командир ливанского отделения радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абу Хамзу Рами.

Кроме этого, ночью 1 марта, как сообщили представители Армии обороны Израиля, в Бейруте также был уничтожен начальник штаба разведки «Хезболлах» Хусейн Маклед.

