Рубио: Через год Иран стало бы невозможно атаковать

— Эту операцию следовало провести, поскольку Иран через год или через полтора года пересек бы черту и получил иммунитет. Это означает, что у них было бы так много ракет малой дальности, так много беспилотников, что никто бы не мог ничего с этим поделать, — цитирует Рубио ТАСС.
Ожидается, что во вторник госсекретарь и другие представители администрации проинформируют Конгресс о ходе операции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.
Глава Министерства войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.