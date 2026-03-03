Москва
Рубио: Через год Иран стало бы невозможно атаковать

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 2 марта, объяснил необходимость военной операции против Ирана тем, что через полтора года страна накопила бы такое количество вооружений, что стала бы неуязвимой. Об этом он заявил журналистам перед встречей с законодателями.

— Эту операцию следовало провести, поскольку Иран через год или через полтора года пересек бы черту и получил иммунитет. Это означает, что у них было бы так много ракет малой дальности, так много беспилотников, что никто бы не мог ничего с этим поделать, — цитирует Рубио ТАСС.

Ожидается, что во вторник госсекретарь и другие представители администрации проинформируют Конгресс о ходе операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.

Глава Министерства войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.

