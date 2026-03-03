Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока

Госдеп Соединённых Штатов рекомендовал гражданам США незамедлительно покинуть более десяти стран на Ближнем Востоке.
В ведомстве уточнили, что это связано с эскалацией в ближневосточном регионе.
«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьёзными рисками для безопасности», — написала в соцсети X* помощник Рубио Мора Намдар.
В перечень включены Египет, Иран, Ирак, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, САР, Объединённые Арабские Эмираты, Йемен, а также Израиль и сектор Газа.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные Соединённых Штатов и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.
Накануне Трамп заявил, что американская сторона готова проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтём необходимым. Он не стал отрицать возможное введение сухопутных войск на территорию Ирана.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне усиливаются панические настроения на фоне ответных ударов Ирана по объектам Соединённых Штатов и Израиля.
