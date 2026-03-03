Mash Paradox выяснил стоимость спермы Дурова и правила перевозки биоматериалов

«Серое» донорство никак не регулируется в отличие от работы через клиники, и доноры не защищены юридически. Потенциальная будущая мать может прийти и попросить алименты (а дети — наследство). Также непонятно, как исключить в будущем романтическое знакомство биологических детей одного донора друг с другом: единой базы доноров не существует и никто не застрахован в будущем от генетических мутаций. Здоровье «отцов» на сером рынке никто не проверяет — бывали случаи, когда мужчина передавал опасные мутации сотням своих детей.