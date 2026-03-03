−10 градусов ожидается в Иркутске 3 марта

В Иркутске днем 3 марта 2026 года столбик термометра остановится на отметке −8…-10 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть ветер со скоростью до 5−10 метров в секунду. Ночью похолодает до −26…-28 градусов.
— Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье. Утром в отдельных районах туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 13 м/с.
Температура ночью −30…-35, при прояснении −38…-43, в западных и южных районах местами −24…-29, днем −7…-12, в пониженных формах рельефа −17…-22.
