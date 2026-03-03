−10 градусов ожидается в Иркутске 3 марта

В Иркутске днем 3 марта 2026 года столбик термометра остановится на отметке −8…-10 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть ветер со скоростью до 5−10 метров в секунду. Ночью похолодает до −26…-28 градусов.