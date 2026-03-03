Школьник поджёг банкомат в Москве по указанию мошенников

Ранее в подмосковной Электростали полиция задержала тринадцатилетнего подростка, который устроил пожар на автозаправочной станции по указанию кураторов из Сети. На допросе школьник признался, что в мессенджере ему начали писать неизвестные в декабре 2025 года. Угрозами и шантажом они убедили шестиклассника устроить пожар на АЗС.