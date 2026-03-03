Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги

Прежде всего, это подписки на всевозможные сервисы. Казалось бы, недорого, а в год набегает серьезная сумма. Второе — покупки в рассрочку с неясными условиями. Третье — повышение расходов сразу же, как только выросли доходы. Четвертое — инвестирование на хайпе, без финансовой стратегии.