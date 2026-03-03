Названы пять вредных финансовых привычек 2026 года, которые съедают деньги

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Какие безобидные с виду финансовые привычки опустошают наш кошелек и не дают сформировать подушку безопасности, рассказал агентству «Прайм» эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
Прежде всего, это подписки на всевозможные сервисы. Казалось бы, недорого, а в год набегает серьезная сумма. Второе — покупки в рассрочку с неясными условиями. Третье — повышение расходов сразу же, как только выросли доходы. Четвертое — инвестирование на хайпе, без финансовой стратегии.
И, наконец, игнорирование законной оптимизации налогов. Раз в год стоит проводить «аудит» своих финансов, проверяя вычеты, отчетность и структуру активов.
«В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно», — заключил Елин.