Bloomberg: Цукерберг приобрел особняк в Майями за рекордные $170 млн

«На сегодняшний день это самая дорогая сделка в истории Майями, она кажется исключительной, но, судя по другим объектам недвижимости и предложениям на рынке, я думаю, что мы увидим большое количество сделок на сумму свыше $100 млн», — привело агентство комментарий представителей продавцов недвижимости.