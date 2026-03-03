Москва
Bloomberg: Цукерберг приобрел особняк в Майями за рекордные $170 млн

На сегодня это самая дорогая сделка в истории города, приводит агентство комментарий представителей продавцов недвижимости.

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели особняк на искусственном острове Индиан-Крик, известном также как «бункер миллиардеров» за рекордные $170 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«На сегодняшний день это самая дорогая сделка в истории Майями, она кажется исключительной, но, судя по другим объектам недвижимости и предложениям на рынке, я думаю, что мы увидим большое количество сделок на сумму свыше $100 млн», — привело агентство комментарий представителей продавцов недвижимости.

Остров Индиан-Крик, расположенный в округе Майами-Дейд на юге Флориды, был создан в начале XX века, его площадь составляет порядка 120 га. Недвижимостью в «бункере миллиардеров» обладают в том числе основатель Amazon Джефф Безос, зять американского президента Джадер Кушнер и финансист Карл Айкан.

