Госдеп призвал американцев покинуть более 10 стран Ближнего Востока

Госдеп в срочном порядке порекомендовал американцам покинуть Иран, Ирак и Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США призвал всех находящихся сейчас в районе конфликта американских граждан срочно покинуть более десяти государств Ближнего Востока. Причиной было названо резкое обострение ситуации в регионе.

«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности», — такое сообщение написала в соцсети X помощник госсекретаря США по консульским вопросам Мора Намдар.

Речь в посте идет не толькол об Иране и Израиле, но и о других государствах и территориях Ближнего Востока. Это Бахрейн, Египет, Ирак, ОАЭ, Катар, Иордания, Кувейт, а также Ливан, Оман, Саудовская Аравия, Сирия и Йемен.

Накануне Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп не исключает возможность наземной операции против Ирана. Сам американский лидер ранее подчеркнул, что США будут вести военную операцию в Иране столько, сколько потребуется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше