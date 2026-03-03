Госдеп призвал американцев покинуть более 10 стран Ближнего Востока

Госдеп США призвал всех находящихся сейчас в районе конфликта американских граждан срочно покинуть более десяти государств Ближнего Востока. Причиной было названо резкое обострение ситуации в регионе.
«Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности», — такое сообщение написала в соцсети X помощник госсекретаря США по консульским вопросам Мора Намдар.
Речь в посте идет не толькол об Иране и Израиле, но и о других государствах и территориях Ближнего Востока. Это Бахрейн, Египет, Ирак, ОАЭ, Катар, Иордания, Кувейт, а также Ливан, Оман, Саудовская Аравия, Сирия и Йемен.
Накануне Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп не исключает возможность наземной операции против Ирана. Сам американский лидер ранее подчеркнул, что США будут вести военную операцию в Иране столько, сколько потребуется.