Призёр чемпионатов РФ тяжелоатлет Чепиков погиб в ходе СВО

Трехкратный призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили на сайте Брянского училища олимпийского резерва, где он учился.
«Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», — передает училище.
Уточняется, что на чемпионате России 2013 года Чепиков завоевал серебро. Еще дважды, в 2010 и 2016 годах, он поднимался на третью ступень пьедестала.
Как ранее писал KP.RU, в зоне СВО погиб бывший нападающий молодежной сборной Украины Сергей Петров. Кроме этого, ранее стало известно о смерти в зоне проведения специальной военной операции российского борца Кирилла Бабичука.