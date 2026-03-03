Фермера из Усть-Удинского района оштрафовали на 330 тысяч за испорченную почву

В августе 2025 года инспектор обнаружил грубые нарушения на 11 участках фермера в Усть-Удинском районе. Общая площадь земель составляла 1,1 тысячи гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области.
— Собственник снял плодородный слой почвы по периметру участков. Вдоль границ образовалась траншея глубиной 190 сантиметров и шириной 150 сантиметров. Верхний плодородный слой перемешался с бесплодной породой и остался лежать рядом. Это испортило почву, в ней снизилось содержание калия, органики и фосфора — элементов, важных для плодородия, — рассказывают в Россельхознадзоре.
Надзорное ведомство выдало предписание устранить нарушения до 20 октября 2025 года. Но в ноябре проверка показала, что ничего не сделано. Фермер даже не подготовил проект восстановления земель.
В декабре на него составили протокол за невыполнение предписания. 26 февраля 2026 года мировой судья назначил штраф — по 30 тысяч рублей за каждый участок. Общая сумма составила 330 тысяч рублей.
