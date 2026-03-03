Фермера из Усть-Удинского района оштрафовали на 330 тысяч за испорченную почву

— Собственник снял плодородный слой почвы по периметру участков. Вдоль границ образовалась траншея глубиной 190 сантиметров и шириной 150 сантиметров. Верхний плодородный слой перемешался с бесплодной породой и остался лежать рядом. Это испортило почву, в ней снизилось содержание калия, органики и фосфора — элементов, важных для плодородия, — рассказывают в Россельхознадзоре.