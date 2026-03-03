Трамп: Иран мог получить ядерное оружие ещё три года назад

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы могла получить ядерное оружие «ещё три года назад».
«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, речь шла о «самой опасной сделке», в которую когда-либо вступали Соединённые Штаты.
В феврале Трамп заявлял, что он не верит в отказ Ирана от якобы имеющихся планов по созданию ядерного оружия. По данным The New York Times, западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки.
В субботу Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию. В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Страны Персидского залива пригрозили ответом иранской стороне.