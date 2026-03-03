Трамп: Иран мог получить ядерное оружие ещё три года назад

В феврале Трамп заявлял, что он не верит в отказ Ирана от якобы имеющихся планов по созданию ядерного оружия. По данным The New York Times, западные разведывательные службы не выявили свидетельств того, что Иран ведёт обогащение урана до оружейного уровня или предпринимает практические шаги к созданию ядерной боеголовки.