Трамп заявил о возможности отправки сухопутных войск США в Иран

Президент США заявил, что не боится задействовать сухопутные войска в операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты могут задействовать сухопутные войска в операции против Ирана. Такую возможность допустил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Штаты «могут начать полноценную войну с Ираном».

«У меня нет страха по поводу сухопутных войск. Как говорит каждый президент: “Наземных войск не будет”. Я этого не говорю. Я говорю: “Вероятно, они нам не понадобятся”, — сказал Трамп в интервью газете The New York Post.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране, однако Дональд Трамп допускает такой сценарий для достижения поставленных целей.

Тем временем экс-глава израильской спецслужбы Кедми предположил, что США и Израиль высадят спецназ, чтобы захватить власть в Иране.

Ранее Трамп признал возможность долгой войны с Ираном.

