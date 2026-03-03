Трамп заявил о возможности отправки сухопутных войск США в Иран

«У меня нет страха по поводу сухопутных войск. Как говорит каждый президент: “Наземных войск не будет”. Я этого не говорю. Я говорю: “Вероятно, они нам не понадобятся”, — сказал Трамп в интервью газете The New York Post.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране, однако Дональд Трамп допускает такой сценарий для достижения поставленных целей.
Тем временем экс-глава израильской спецслужбы Кедми предположил, что США и Израиль высадят спецназ, чтобы захватить власть в Иране.
Ранее Трамп признал возможность долгой войны с Ираном.