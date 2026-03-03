Мелания Трамп обратилась к России с благодарностью на Совбезе ООН: подробности

«Спасибо вам за теплый прием», — сказала она, обратившись к России и другим членам Совета Безопасности.
Напомним, что тема заседания СБ ООН была обозначена как «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта».
В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия высоко оценивает личный вклад Мелании Трамп в воссоединение детей с семьями в рамках украинского кризиса. Тогда же Небензя сделал фотографию с супругой Дональда Трампа.
Как стало известно ранее, первое заседание СБ ООН под председательством супруги президента США Мелании Трамп вызвало фурор. Как уточняется, для зрителей не осталось свободных мест.