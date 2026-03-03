Посольство РФ заявило о превентивных блокировках счетов россиян в Германии

В Германии участились случаи блокировки банковских счетов граждан России. Как сообщили в посольстве РФ в ФРГ, счета закрывают в превентивном порядке, если владельцы не могут оперативно подтвердить действующий вид на жительство. Об этом стало известно во вторник, 3 марта.
В диппредставительстве отметили, что менеджеры банков недвусмысленно намекают: проблема именно в российском паспорте, хотя публично это не признают. Ситуацию усугубило решение ЕС о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег. Ранее также вводились ограничения на объем депозитов — не более 100 тысяч евро для россиян без ВНЖ.
По данным правозащитников, только одна организация получила 131 обращение по поводу блокировок за 2022−2025 годы. Эксперты связывают это с желанием Берлина продемонстрировать солидарность с Украиной, передают «Известия».
Ранее глава думского комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в Государственной думе России намерены проработать корректировки законов, которые ограничивают использование гражданами собственных финансовых средств в целях борьбы с мошенничеством.