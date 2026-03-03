Эксперт разъяснил, законны ли дог-френдли кафе в России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Организация кафе, куда можно приходить с питомцами, не противоречит закону, но такие заведения должны строго соблюдать санитарные правила и нормы (СанПиН). Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.
«Дог-френдли кафе в России не нарушают законодательство, если четко соблюдают требования, которые установлены правовыми актами, в частности, СанПиН», — сказал он.
Поляков добавил, что владельцы заведений могут самостоятельно определять условия допуска посетителей с животными, но обязаны гарантировать безопасность других гостей и соблюдение санитарных норм.
По словам эксперта, обычно в подобные места допускаются мелкие собаки на руках или в переноске либо крупные на коротком поводке. Также обязательно соблюдение общественной безопасности, поэтому у собак должен быть намордник (в зависимости от породы) и поводок.