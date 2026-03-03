CNN: У США заканчиваются запасы ракет Tomahawk

По сообщению агентства NourNews, в ходе военной операции против США вооруженные силы Ирана применили новую сверхтяжелую ракету. По словам источника, ракета применялась при атаке на одну из баз США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что Иран сейчас использует разные типы ракет для ударов по американским объектам в регионе.