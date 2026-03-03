CNN: У США заканчиваются запасы ракет Tomahawk

Запасы ракет США, в том числе Tomahawk, подходят к концу. Информацию передает телекомпания CNN, ссылаясь на американского чиновника.
Источник CNN также обратил внимание на критическое сокращение арсенала ракет-перехватчиков SM-3.
По сообщению агентства NourNews, в ходе военной операции против США вооруженные силы Ирана применили новую сверхтяжелую ракету. По словам источника, ракета применялась при атаке на одну из баз США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что Иран сейчас использует разные типы ракет для ударов по американским объектам в регионе.
В свою очередь военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец заявил, что союзники США могут начать разоряться буквально через несколько дней после начала операции в Иране.
Как подчеркнул военный эксперт Андрей Кошкин, удары по ядерным объектам Ирана грозят катастрофой.