Рютте: НАТО полностью поддерживает удары США и Израиля по территории Ирана

При этом он уточнил, что альянс не намерен принимать участие в военных действиях.
«Нет абсолютно никаких планов, чтобы НАТО было втянуто или стало частью этого», — сказал Рютте в интервью телеканалу ARD в Брюсселе.
Он назвал действия США и Израиля «важными».
«Я считаю очень важным то, что США делают здесь совместно с Израилем», — заявил Рютте.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию. В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи принесёт Соединённым Штатам и Израилю лишь позор.