Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: НАТО полностью поддерживает удары США и Израиля по территории Ирана

НАТО полностью поддерживает удары США и Израиля против Ирана, но не хочет участвовать в военных действиях, заявил генсек Марк Рютте.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс полностью поддерживает удары Соединённых Штатов и Израиля против Ирана, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом он уточнил, что альянс не намерен принимать участие в военных действиях.

«Нет абсолютно никаких планов, чтобы НАТО было втянуто или стало частью этого», — сказал Рютте в интервью телеканалу ARD в Брюсселе.

Он назвал действия США и Израиля «важными».

«Я считаю очень важным то, что США делают здесь совместно с Израилем», — заявил Рютте.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию. В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи принесёт Соединённым Штатам и Израилю лишь позор.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше