Конец советского стандарта: Россия переходит на новый ГОСТ для белого хлеба

Новый стандарт является международным и вступает в силу с 1 апреля, заменяя ГОСТ 1986 года, действовавший ещё со времён СССР. При этом большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Обязательными они становятся только в том случае, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техническом регламенте, передаёт РИА «Новости».