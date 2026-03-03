Конец советского стандарта: Россия переходит на новый ГОСТ для белого хлеба

Как следует из документа Росстандарта, теперь официально допускается подовый хлеб овальной формы. Кроме того, разрешено выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов — раньше стандарт предусматривал вес от 0,5 килограмма и выше.
При этом максимальная выдержка хлеба на предприятии после выемки из печи остаётся прежней — не более 10 часов. А вот рекомендацию по сроку реализации в розничной сети — 24 часа с момента выпечки — из нового ГОСТа убрали.
В документе также чётко прописан перечень допустимого сырья. Для приготовления белого хлеба можно использовать пшеничную хлебопекарную муку высшего, первого и второго сортов, прессованные хлебопекарные дрожжи, поваренную пищевую соль, питьевую воду и белый сахар. Допускается применение пищевых добавок из функциональных классов «вещество для обработки муки» и «антиокислитель», а также ферментных препаратов, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу.
Новый стандарт является международным и вступает в силу с 1 апреля, заменяя ГОСТ 1986 года, действовавший ещё со времён СССР. При этом большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Обязательными они становятся только в том случае, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техническом регламенте, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы — он начнёт действовать с апреля 2026 года. Документ впервые установит чёткие требования к хрусту, вкусу, запаху, содержанию соли и жира, и даже к количеству поломанных ломтиков в пачке. Более того, стандарт допускает до 20% пластинок с вздутиями или коричневым оттенком — такие особенности признаны технологической нормой.
