Одиннадцатилетнего мальчика нашли задушенным на рисовом поле в Бангладеше

В области Раджшахи в Бангладеш обнаружили тело 11-летнего Адиба Ахнафа. Его нашли утром 2 марта на рисовом поле местные жители.
На шее ребенка был затянут пояс от брюк. Накануне вечером мальчик ушел в мечеть и не вернулся домой. Родители искали его всю ночь, предполагая, что он мог остаться у родственников. Утром тело нашли фермеры. Полиция пока не установила подозреваемых и мотив преступления, передает The Daily Star.
Ранее мужчину из Сенегала задержала полиция за два жестоких нападения. Он пробрался в дом, где пятилетняя девочка спала вместе с сестрами. Он обезглавил ребенка и пытался разрезать грудную клетку, чтобы достать из нее сердце.
Многодетную мать во Франции заподозрили в убийстве двух младенцев. 50-леняя женщина, которая является матерью девяти детей, вероятно, причастна к гибели двух новорожденных. Их тела обнаружили в морозильной камере в ее доме.
37-летний житель Индии по имени Локег задушил свою четырехлетнюю дочь Нихарику, после чего покончил с собой. Перед смертью Локеш отвез дочь в кондитерскую, купил ей любимые сладости, после чего задушил ребенка в автомобиле. Позже его тело нашли повешенным на дереве неподалеку.