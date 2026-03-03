Мин нет: Центком США заявил, что Иран не патрулирует и не заминировал Ормузский пролив

«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив и пока нет признаков того, что он минирует его», — написала со ссылкой на Центком журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.