Мин нет: Центком США заявил, что Иран не патрулирует и не заминировал Ормузский пролив

Центком США: Иран не патрулирует Ормузский пролив, нет признаков заминирования.

Источник: Комсомольская правда

Ормузский пролив не находится под контролем КСИР Ирана и открыт для гражданского судоходства. Об этом информирует Центком США.

«CENTCOM заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив и пока нет признаков того, что он минирует его», — написала со ссылкой на Центком журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Гриффин объясняет это тем, что минирование пролива нанесло бы ущерб самому Ирану, так как тот этим путём он экспортирует нефть в Китай.

Ранее сообщалось, что КСИР полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов после атаки Израиля и США на Иран.

Позднее появилась информация, что Иран открыл Ормузский пролив для прохода нефтяных танкеров, но считает военные корабли и солдат США в этой локации своими законными целями.

При этом иранское агентство Tasnim сообщает об атаке на судно, пытавшееся незаконно пройти через Ормузский пролив. Отмечается, что корабль подбит, он передал сигнал бедствия. Предположительно, это танкер.

