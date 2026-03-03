Терапевт президента США объяснил появление красного пятна на шее Трампа

Напомним, ранее на руках Трампа часто замечали синие пятна. Американский лидер объяснил их появление регулярным приёмом большого количества аспирина, который он использует для разжижения крови. При этом глава Белого дома признался, что врачи рекомендовали ему сократить дозировку препарата, но он отказался. По словам Трампа, он соблюдает такой режим уже приблизительно 25 лет.