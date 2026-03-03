Терапевт президента США объяснил появление красного пятна на шее Трампа

Появление красного пятна на шее президента США Дональда Трампа связано с использованием крема для кожи, который был прописан ему в качестве профилактики, рассказал терапевт Шон Барбабелла, являющийся врачом американского лидера.
Ранее стало известно, что 2 марта глава Белого дома появился на публике с раздражением на правой стороне шеи.
«Президент использует это средство в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель», — сказал Барбабелла, которого цитирует телеканал NewsNation.
Напомним, ранее на руках Трампа часто замечали синие пятна. Американский лидер объяснил их появление регулярным приёмом большого количества аспирина, который он использует для разжижения крови. При этом глава Белого дома признался, что врачи рекомендовали ему сократить дозировку препарата, но он отказался. По словам Трампа, он соблюдает такой режим уже приблизительно 25 лет.
В начале января газета The Wall Street Journal со ссылкой на окружение президента США написала, что американский лидер в своём преклонном возрасте практически отказался от физической активности и не всегда следует советам врачей. Кроме того, по словам источников издания, у главы государства снизился слух, из-за чего собеседникам приходится говорить с ним громче.