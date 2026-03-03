Мошенники звонят россиянам с предложением помочь оформить микрозаем

Второй схемой является звонок якобы от службы безопасности «Госуслуг» или банка. «Мошенники пытаются оформить на вас заем, используя вашу биометрию! Нам нужно срочно заблокировать их доступ. Продиктуйте код из смс, который придет на ваш телефон, чтобы подтвердить, что это вы, и отозвать их заявку», — привели в пресс-службе пример уловки.