Эксперт предупредила об опасности биозавивки волос

Стилист Таврова: Биозавивка может быть проблемой для сухих и пористых волос.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Парикмахер-стилист Екатерина Таврова в интервью NEWS.ru рассказала, что биозавивка подходит не всем и при определенных состояниях волос может навредить.

— Биозавивка — это не лечебная процедура. Она подсушивает волосы, что идеально для жирных, но может стать проблемой для сухих и пористых. Если волосы сильно обесцвечены или повреждены, даже самый мягкий состав способен превратить их в подобие мочалки, — предупредила специалист.

Она объяснила, что в отличие от агрессивной «химии» прошлого, современные составы используют цистеамин — аналог природного белка. Он действует мягче, но все равно остается химическим вмешательством. После процедуры может держаться специфический запах до двух недель. Чтобы сохранить результат, потребуется специальный уход, а именно увлажняющие маски и стайлинг.

