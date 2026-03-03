Эксперт предупредила об опасности биозавивки волос

Она объяснила, что в отличие от агрессивной «химии» прошлого, современные составы используют цистеамин — аналог природного белка. Он действует мягче, но все равно остается химическим вмешательством. После процедуры может держаться специфический запах до двух недель. Чтобы сохранить результат, потребуется специальный уход, а именно увлажняющие маски и стайлинг.