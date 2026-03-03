Названа цена авиабилета из Дубая в Россию на фоне операции в Иране: число с четырьмя нулями

Семья из России с двумя детьми пытается досрочно покинуть Дубай на фоне ближневосточного кризиса. Однако цены на рейсы в Новосибирск и Екатеринбург взлетели до 360 тыс. рублей на четверых, в том числе грудничка, рассказала женщина в беседе с РИА Новости.
По ее словам, они с мужем и двумя детьми, оказавшись в Дубае во время взрывов, приняли решение покинуть страну досрочно, хотя путевка рассчитана до 5 марта.
Она добавила, что уверенности в вылете на родину нет. Женщина также подчеркнула, что туроператор на просьбу сменить дату за доплату промолчал. Семья ждет информации о вылете в Россию с 28 февраля.
К вечеру 1 марта журналистка KP.RU Екатерина Симохина рассказала, что в Дубае тысячи людей ищут варианты уехать на машине или по морю, так как небо было закрыто.
При этом несколько часов назад из Дубая в Москву вылетел рейс FZ8489, он прибудет в столичный аэропорт Внуково.