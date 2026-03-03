В Сирии и Катаре прогремели взрывы, задействовано ПВО Израиля

Взрывы прогремели в нескольких ближневосточных странах в ночь на вторник 3 марта.
Речь идёт о Сирии, ОАЭ и Катаре. Так, телеканал Sham TV информировал о взрывах в сирийских Дамаске и Хомсе. Сообщается, что в небе над Сирией воздушную атаку помогают отражать системы ПВО Израиля.
Минобороны ОАЭ также сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана, для её отражения задействованы системы ПВО.
При этом телеканал Al Jazeera информирует о как минимум пяти мощных взрывах в столице Катара Дохе. Это же СМИ сообщило о 27 пострадавших в результате ударов Ирана кувейстких военных.
Тем временем война на Ближнем Востоке становится все интенсивней. Иран продолжает обстреливать объекты в соседних странах.
