Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН

Первая леди США Меланья Трамп в понедельник, 2 марта, возглавила заседание Совета Безопасности ООН, посвященное защите детей в условиях конфликтов. Обращаясь к участникам, она поблагодарила Россию и другие страны за теплый прием. Об этом стало известно во вторник, 3 марта.

Первая леди США Меланья Трамп в понедельник, 2 марта, возглавила заседание Совета Безопасности ООН, посвященное защите детей в условиях конфликтов. Обращаясь к участникам, она поблагодарила Россию и другие страны за теплый прием. Об этом стало известно во вторник, 3 марта.

Это первый случай в истории, когда супруга мирового лидера председательствует на заседании Совбеза.

— Спасибо вам за теплый прием, — цитирует Меланью Трамп РИА Новости.

В состав Совбеза сейчас входят 15 государств, включая Россию, США, Китай, Иран и Великобританию.

В СМИ расходятся слухи касательно работы главы США Дональда Трампа на посту президента. Так, журналисты назвали Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа к украинскому конфликту. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на поставки вооружения Вашингтоном Киеву.

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о жене республиканца, какой первой леди она была в период прошлого президентства Трампа и в каких скандалах замешана.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше