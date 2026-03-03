Это первый случай в истории, когда супруга мирового лидера председательствует на заседании Совбеза.
— Спасибо вам за теплый прием, — цитирует Меланью Трамп РИА Новости.
В состав Совбеза сейчас входят 15 государств, включая Россию, США, Китай, Иран и Великобританию.
В СМИ расходятся слухи касательно работы главы США Дональда Трампа на посту президента. Так, журналисты назвали Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа к украинскому конфликту. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на поставки вооружения Вашингтоном Киеву.
«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о жене республиканца, какой первой леди она была в период прошлого президентства Трампа и в каких скандалах замешана.