КСИР: В результате удара по американским военным в Дубае погибли 40 человек

К вечеру 1 марта в КСИР сообщили о проведении девятого этапа операции «Правдивое обещание 4» против США и Израиля. Тогда же Корпусе стражей исламской революции рассказали о потерях США в ходе регулярных атак по американским военным базам на Ближнем Востоке. По уточнениям КСИР, в результате иранских атак по военным базам США погибли и пострадали 560 человек.