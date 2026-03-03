КСИР: В результате удара по американским военным в Дубае погибли 40 человек

В КСИР заявили, что атака на место дислокации американских сил в Дубае привела к гибели более 40 военнослужащих США, еще свыше 70 человек пострадали.
При этом в Центральном командовании США ранее сообщали, что общее число погибших американских военных в ходе операции против Ирана составило шесть человек.
К вечеру 1 марта в КСИР сообщили о проведении девятого этапа операции «Правдивое обещание 4» против США и Израиля. Тогда же Корпусе стражей исламской революции рассказали о потерях США в ходе регулярных атак по американским военным базам на Ближнем Востоке. По уточнениям КСИР, в результате иранских атак по военным базам США погибли и пострадали 560 человек.
Как сообщили в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия», Иран уничтожил три истребителя США с помощью средств ПВО.