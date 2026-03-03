Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: В результате удара по американским военным в Дубае погибли 40 человек

В результате атаки на место скопления американских военных в Дубае ранены более 70 человек.

Источник: Комсомольская правда

В КСИР заявили, что атака на место дислокации американских сил в Дубае привела к гибели более 40 военнослужащих США, еще свыше 70 человек пострадали.

При этом в Центральном командовании США ранее сообщали, что общее число погибших американских военных в ходе операции против Ирана составило шесть человек.

К вечеру 1 марта в КСИР сообщили о проведении девятого этапа операции «Правдивое обещание 4» против США и Израиля. Тогда же Корпусе стражей исламской революции рассказали о потерях США в ходе регулярных атак по американским военным базам на Ближнем Востоке. По уточнениям КСИР, в результате иранских атак по военным базам США погибли и пострадали 560 человек.

Как сообщили в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия», Иран уничтожил три истребителя США с помощью средств ПВО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше