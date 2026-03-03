Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который заменит стандарт 1986 года. Документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
Новый стандарт допускает выпуск подового хлеба овальной формы, а также буханок массой менее 500 граммов — ранее нижняя граница составляла полкилограмма. Срок выдержки хлеба на предприятии после выпечки остался прежним — не более 10 часов. При этом из документа убрали рекомендации по реализации в розничной сети в течение 24 часов.
В перечень разрешенных ингредиентов входят пшеничная мука высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, вода и сахар. Также допускается использование пищевых добавок определенных классов, передает РИА Новости.
