Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб

Новый стандарт допускает выпуск подового хлеба овальной формы, а также буханок массой менее 500 граммов — ранее нижняя граница составляла полкилограмма. Срок выдержки хлеба на предприятии после выпечки остался прежним — не более 10 часов. При этом из документа убрали рекомендации по реализации в розничной сети в течение 24 часов.