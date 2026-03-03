Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который заменит стандарт 1986 года. Документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который заменит стандарт 1986 года. Документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Новый стандарт допускает выпуск подового хлеба овальной формы, а также буханок массой менее 500 граммов — ранее нижняя граница составляла полкилограмма. Срок выдержки хлеба на предприятии после выпечки остался прежним — не более 10 часов. При этом из документа убрали рекомендации по реализации в розничной сети в течение 24 часов.

В перечень разрешенных ингредиентов входят пшеничная мука высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, вода и сахар. Также допускается использование пищевых добавок определенных классов, передает РИА Новости.

Росстандарт разработал ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля. Что войдет в ГОСТ и так ли он необходим — в материале «Вечерней Москвы».

А с 2027 года в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво, который заменит устаревший стандарт 2012 года. Что изменится и для чего нужны нововведения, разбиралась «Вечерняя Москва».