Можно меньше: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб

Новый ГОСТ на хлеб из пшеничной муки начнет действовать в РФ с 1 апреля 2026 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта. Сообщается, что документ изменён впервые с 1986 года.
С 1 апреля в РФ будет можно выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов, ранее это не допускалось. Кроме того, подовый хлеб теперь может быть овальной формы.
Ранее белый хлеб было рекомендовано реализовывать в розничной торговле в течение 24 часов с момента выемки его из печи, теперь эту норму убрали.
Также в документе прописано, что кроме пшеничной хлебопекарской муки, дрожжей, воды и сахара при выпечке этого продукта можно использовать пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», антиокислитель и ряд ферментных препаратов.
Тем временем российское пиво станет разнообразнее. Пивоварам официально разрешили использовать при изготовлении пенного напитка не только традиционные ячменный и пшеничный солод, но также ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.
Также сообщалось, что в России с апреля 2026 года появится первый ГОСТ на картофельные чипсы.