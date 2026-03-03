Дэвис: у США нет ресурсов для проведения продолжительной операции в Иране

США допустили ошибку в планировании операции против иранской стороны, заявил военный аналитик, подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что американская сторона не сможет вести военные действия годами.
«В день нападения США хвастались, что смогут продолжать операцию в Иране две или три недели. Потом добавили, что, может быть, и столько времени не понадобится. Если это ваш горизонт планирования, то, на мой взгляд, это была серьёзная ошибка США — признать, что у нас настолько узкое временное окно», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Дэвис подчеркнул, что у ВС Соединённых Штатов не хватает ресурсов для проведения продолжительной операции. Речь идёт о топливе для самолётов, бомбах и ракетах.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные Соединённых Штатов и Израиля. Иран начал ответную операцию. В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Накануне Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы проводить операцию против Ирана настолько долго, насколько сочтём необходимым. Он не стал отрицать возможное введение сухопутных войск на территорию Ирана.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне усиливаются панические настроения на фоне ответных ударов Ирана по объектам Соединённых Штатов и Израиля.