Врач напомнила о привычке с наушниками, которая незаметно лишает слуха

3 марта отмечается Всемирный день слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня более 1,5 млрд человек живут с нарушениями слуха. К 2050 году эта цифра может вырасти до 2,5 млрд — проблемы будут наблюдаться у каждого четвёртого жителя планеты.