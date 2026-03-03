Daily Mail: Серия землетрясений прошла возле секретной военной базы США в Неваде

Уточняется, что за минувшие сутки сейсмологи USGS зарегистрировали в этом районе 16 подземных толчков магнитудой свыше 2,5. А всего за предыдущую неделю здесь произошло более ста землетрясений с магнитудой от 1,0 до значений, превышающих 3,0.