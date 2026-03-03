Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: Серия землетрясений прошла возле секретной военной базы США в Неваде

Серия землетрясений у бывшего полигона США для ядерных испытаний совпала с операцией в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Серия загадочных землетрясений зафиксирована в районе расположения американской военной базы «Объект 52» в Неваде. Ранее там проводились испытания ядерного оружия, говорится в публикации Daily Mail.

«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки сейсмологи USGS зарегистрировали в этом районе 16 подземных толчков магнитудой свыше 2,5. А всего за предыдущую неделю здесь произошло более ста землетрясений с магнитудой от 1,0 до значений, превышающих 3,0.

Серия землетрясений возле ядерного полигона произошла одновременно с ударом США и Израиля по Ирану.

По сообщениям газеты WSJ, Вашингтон еще не сталкивался с таким масштабом ударов по своим военным базам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше