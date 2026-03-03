Daily Mail: Серия землетрясений прошла возле секретной военной базы США в Неваде

Серия загадочных землетрясений зафиксирована в районе расположения американской военной базы «Объект 52» в Неваде. Ранее там проводились испытания ядерного оружия, говорится в публикации Daily Mail.
«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за минувшие сутки сейсмологи USGS зарегистрировали в этом районе 16 подземных толчков магнитудой свыше 2,5. А всего за предыдущую неделю здесь произошло более ста землетрясений с магнитудой от 1,0 до значений, превышающих 3,0.
Серия землетрясений возле ядерного полигона произошла одновременно с ударом США и Израиля по Ирану.
По сообщениям газеты WSJ, Вашингтон еще не сталкивался с таким масштабом ударов по своим военным базам.