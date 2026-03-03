Reuters: У посольства США в Эр-Рияде прогремел взрыв и начался пожар

В столице Саудовской Аравии на территории американского посольства произошел взрыв, после чего началось возгорание. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам очевидцев, в районе дипмиссии был слышен громкий хлопок, а над зданием поднялся черный дым, говорится в сообщении.
Telegram-канал Shot опубликовал видео с места происшествия.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал тринадцатый этап операции «Правдивое обещание — 4», запустив беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте.
2 марта армия Ирана приступила к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре.
В этот же день СМИ сообщили, что над аэропортом Эрбиль в Ираке сбили три беспилотных летательных аппарата. По данным журналистов, дроны уничтожены над местом размещения американских вооруженных сил.
Также Тегеран атаковал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной. В Израиле эту информацию не подтвердили.